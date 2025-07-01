Фонд держмайна дискваліфікував компанію «Петро ойл енд кемікалс» грузинського підприємця Давіда Бежуашвілі, яка стала переможцем аукціону з продажу 100% акцій державного акціонерного товариства «Будівельна компанія Укрбуд». Про це йдеться на порталі «Prozorro.Продажі».

Переможцем торгів із продажу державного «Укрбуду», які відбулися 18 червня, стала компанія «Петро Ойл енд Кемікалс» Давіда Бежуашвілі. Засновник і власник Georgia Industrial Group підняв ставку з 262,6 млн грн до 805 млн грн.

30 червня компанію грузинського бізнесмена дискваліфікували. Це відбулося після отримання службової записки від департаменту економічної безпеки. До переможця аукціону були застосовані обмеження згідно з п. 11 ч. 2 ст. 8 Закону «Про приватизацію». Закон передбачає, що покупцями не можуть бути підсанкційні фізичні та юридичні особи, а також пов’язані з ними особи.

Як пише «Forbes Україна», ТОВ «Техно-онлайн», яке запропонувало під час торгів на 1 тис. грн менше, отримало право на приватизацію активу. Товариство зареєстроване у 2007 році. Основний напрямок діяльності – гуртова торгівля залізними виробами, сантехнікою та опалювальним обладнанням. Кінцевий бенефіціар значиться Марина Айаб. Виручка за підсумками 2024 року – 37 000 грн, активи – 22 000 грн.

У випадку укладення угоди, вона отримає підприємство, до якого входять 88 будівель, споруд та нежитлових приміщень, а також 17 земельних ділянок. У Києві компанія має 19 об’єктів площею понад 27 тис. м2. Також нерухомість є у Львові, Харкові, Одесі та Дніпрі.

Основний вид діяльності «Укрбуду» за КВЕД – будівництво. За 21 рік державнакомпанія збудувала десяток заводів, чотири житлові будинки в Києві, брала участь у спорудженні саркофагу над четвертим блоком ЧАЕС. Останніми роками компанія була у законсервованому стані й майже не працювала за своїми основними напрямками, займаючись лише здаванням нерухомості в оренду.

Давід Бежуашвілі заснував холдинг Georgian Industrial Group (GIG) понад 30 років тому. GIG працює у 12 галузях. Основна – енергетика, інші – освіта, страхування, охорона здоровʼя, фармацевтика, виробництво будівельних матеріалів, сільське господарство тощо. У GIG понад 100 компаній і понад 10 тис. працівників, вказано на її вебсайті. Крім Грузії, компанії холдингу працюють в Казахстані, Азербайджані, Вірменії, Узбекистані, ОАЕ.

У січні 2024 року Georgian Industrial Group Holding із виторгом у 55 млн доларів (150,2 млн грузинських лір) посів 76-те місце серед 100 найбільших приватних компаній за даними Forbes Georgia (рейтинг складений на основі фінансової звітності компаній за 2021 рік).

Бежуашвілі також 17 років займався політикою. Упродовж 1999-2006 рр. він був депутатом парламенту Грузії. У статусі народного депутата в різні роки працював у комітетах з питань європейської інтеграції, з питань регіональної політики та місцевого самоврядування, у комітеті закордонних справ, очолював підкомітет з питань податків і оподаткування.

Найбільший із активів групи – Херсонський морський торговельний порт – простоює після часткового руйнування росіянами в 2022-му.