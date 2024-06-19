Команда Олександра Шовковського починає змагання з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

У середу, 19 червня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. На цьому етапі у жеребі взяло участь 28 команд – 24 за шляхом чемпіонів (серед них – 14 переможців першого раунду кваліфікації), та 4 клуби – за шляхом представників ліг. Саме на цьому етапі у боротьбу вступило київське «Динамо», яке за підсумками минулого сезону фінішувало в УПЛ на другій сходинці.

Згідно з результатими жеребкування, команда Олександра Шовковського у кваліфікації зіграє з сербським «Партизаном». Перший матч відбудеться 23 або 24 липня, а матч-відповідь – 30 або 31 липня. Переможець протистояння пройде до 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, а клуб, що програв, продовжить боротьбу у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів як володар золотих медалей української Прем’єр-ліги. У Лігу Європи пробився криворізький «Кривбас», який посів третю сходинку УПЛ і почне змагання з 3-го кваліфікаційного раунду. З 2-го кваліфікаційного раунду змагання в Лізі конференцій розпочнуть «Дніпро-1» та «Полісся», які посіли 4 та 5 місце в УПЛ відповідно.