Збірна України з футболу 17 червня розпочала свої виступи на Чемпіонаті Європи з футболу 2024. У першому матчі групи Е українці поступилися румунам з рахунком 3:0.

Збірна Україна домінувала на полі від початку матчу. Станом на 29 хвилину гри статистика володіння мʼячем була 72% в українців проти 28% у румунів. Статистика атак – 12 в збірної України проти 1 у збірної Румунії. Проте саме румуни на 29 хвилині відкрили рахунок: Ніколае Станчу потужним ударом здалеку пробив у девʼятку.

Після цього гравці збірної Румунії стали значно активнішими. Ще один дуже небезпечний момент був біля воріт Андрія Луніна на 39 хвилині. Після рикошету від Тараса Степаненка Ніколае Станчу закручував мʼяч у ворота з кутового, і від дублю в цьому матчі його врятувала лише поперечина. До кінця першого тайму збірна України так і не змогла відповісти противнику чимось більш-менш схожим на серйозну атаку.

У другому таймі реабілітуватися українцям не вдалося. Були спроби ударів від Георгія Судакова та Михайла Мудрика, проте їх заблокували. Після спроби Мудрика румуни знову вибігли у контратаку, яка завершилася голом Резвана Маріна на 53 хвилині – 2:0. Відтак румуни зловили кураж, і вже на 57 хвилині рахунок став 3:0 – Деніс Дрегуш розстріляв ворота Луніна впритул.

Після цього трансляція на Megogo не витримала рівня напруги і «впала». Проте, зрештою, нічого втішного для українських вболівальників далі на полі й не відбувалося: попри перевагу у володінні мʼячем, вихід на заміну Андрія Ярмоленка та Романа Яремчука, наша збірна хоча б один мʼяч відіграти так і не змогла. 3:0 – і українці посідають наразі останню сходинку в групі (допоки не буде результату матчу Бельгії та Словаччини, який розпочнеться о 19:00).

Розклад наступних матчів збірної України:

Словаччина – Україна: 21 червня о 16:00, Дюссельдорф;

Україна – Бельгія: 26 червня о 19:00, Штутгарт.

Де дивитися матчі збірної України на Євро-2024

Усі матчі чемпіонату транслює сервіс Megogo – для перегляду потрібно мати платну підписку. «Суспільне» є співтранслятором змагань, і буде безкоштовно показувати на регіональних телеканалах частину матчів, зокрема, всі матчі збірної України, чвертьфінали, півфінали, фінал, половину групового етапу та половину матчів 1/8 фіналу.