У понеділок, 22 липня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні відбулось жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи, в якому зіграє бронзовий призер УПЛ – ФК «Кривбас». Сюди ж може потрапити і ФК «Динамо», якщо у 2-му кваліфайраунді Ліги чемпіонів не зможе пройти сербський «Партизан».

Перед жеребкуванням обидва українських клуби поділили на окремі групи. Кияни отримали статус сіяних, криворіжці – несіяних. Згідно з результатами жеребу, ФК «Кривбас» зіграє з чеською «Вікторією». Місце проведення домашнього матчу криворіжці повідомлять пізніше.

ФК «Динамо» у разі неуспіху з ФК «Партизан» зіграє з переможцем пари ФК «Лугано» – ФК «Фенербахче». Перший матч для киян у такому разі буде номінально домашнім і відбудеться у польському Любліні. Поєдинки 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи заплановані на 8 та 15 серпня.

Якщо ж ФК «Динамо» впорається з сербським «Партизаном», то у третьому турі відбору Ліги чемпіонів зіграє проти шотландського «Рейнджерса».

Нагадаємо, перша дуель між ФК «Динамо» та ФК «Партизан» відбудеться 23 липня у Любліні, а матч-відповідь – 31 липня у Белграді. Партизан домашній матч через санкції від УЄФА зіграє при порожніх трибунах.