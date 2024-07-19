ФК «Дніпро-1» не знайшов фінансування, аби продовжити виступи

У п’ятницю, 19 липня, відбулись чергові Загальні збори учасників Премʼєр-ліги України. На засіданні обговорювали заяву дніпровців щодо виходу з числа учасників УПЛ та можливі варіанти для заміни клубу в сезоні-2024/25, повідомляє офіційний сайт організації.

Як наслідок, прохання ФК «Дніпро-1» ухвалили і вивели його з числа учасників УПЛ, після чого за результатами рейтингового голосування визначили дві пропозиції на розгляд Виконкому УАФ для заміни ФК «Дніпро-1».

За інформацією «ТаТоТаке», рішення надати місце в УПЛ закарпатському «Минаю» підтримали 8 клубів (ФК «Верес», ФК «Зоря», ФК «Інгулець», ФК «Кривбас», ФК «ЛНЗ», ФК «Оболонь», ФК «Полісся» та ФК «Шахтар»). За варіант провести перехідний турнір за участі чотирьох команд – ФК «Минай», ФК «Металіст 1925», ФК «Лівий Берег» та ФК «Епіцентр» – проголосували 5 клубів (ФК «Динамо», ФК «Олександрія», ФК «Рух», ФК «Чорноморець» та ФК «Колос»). Дві команди – ФК «Карпати» та ФК «Ворскла» – утримались від голосування.

Остаточне рішення щодо цього питання має затвердити Виконком УАФ.

Нагадаємо, ФК «Дніпро-1», посилаючись на труднощі, пов’язані з війною, просив УПЛ зберегти Клубу професійний статус, щоб мати можливість виконати свої контрактні зобов'язання, а також перед персоналом і футболістами та мати можливість поновити професійну діяльність у майбутньому.