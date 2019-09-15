ФК «Львів» на виїзді поступився «Колосу»
Сьомий тур УПЛ закривали матч новачка «Колоса» проти «Львова». Матч закінчився мінімальною перемогою господарів завдяки голу наприкінці матчу.
На цей матч ФК «Львів» вийшов під керівництвом нового тренера — Богдана Блавацького замінив Володимир Мазяр. За день до підписання угоди з «містянами», 41-річний тренер покинув «Гірник-Спорт». Також команда підписала вихованця «Динамо» Сергія Люлюку. Він вийшов з перших хвилин на позиції лівого захисника, а у ворота повернувся Олександр Бандура.
Команди у першому таймі створили чимало нагод щоб забити. Небезпечно зі штрафного пробивав Педро, Морозко не втримався на ногах біля воріт гостей, Пернамбуко не дотягнувся до м'яча після прострілу з флангу.
У другому таймі гравці «Львова» змарнували як мінімум дві нагоди відзначитися. Спочатку Шина пробив повз рамку воріт, а згодом Браткову забракло лічених сантиметрів, щоб переправити м'яч за лінії воріт.
Єдиний гол було забито незадовго до кінця матчу. Його автором став Денис Костишин — син головного тренера Руслана Костишина. Півзахисник вийшов на поле на заміну у другому таймі. Спочатку він небезпечно пробивав. Але Бандура у стрибку дотягнувся до м'яча і перевів його на кутовий. Саме після подачі з кута поля Костишин пробив головою. Воротар відбив, але футболіст першим опинився на добивання, і головою ще раз таки відправив його за лінію воріт.
Нічию для «Львова» міг врятувати Борзенко. Але його удар на останніх хвилинах під перекладину воріт відбив Волинець.
Колос — Львів 1:0
Гол: Костишин, 87
Після цієї поразки «Львів» опустився на передостаннє місце у турнірній таблиці.