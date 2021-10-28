ФК «Львів» вийшов у чвертьфінал, перемігши в серії пенальті «Альянс»

ФК «Львів» у Сумах обіграв «Альянс» з міста Липова Долина, що виступає у Першій лізі, та вийшов до чвертьфіналу Кубка України з футболу. Водночас інший львівський клуб «Рух» у кубковому матчі програв луганській «Зорі» та вилетів зі змагання.

Основний час матчу між «Львовом» та «Альянсом» переможця не визначив: на 13 хвилині львів’ян уперед вивів Андрій Бусько, проте через 6 хвилин рахунок зрівняв Артур Карноза. Екстра-тайми обійшлися без голів, тож гра перейшла у серію пенальті, де «Львів» виявився точнішим – 3:2.

Матч між «Рухом» та «Зорею» приймав львівський стадіон «Скіф». Проте рідні стіни не допомогли: основний час завершився нульовою нічиєю, але в додатковий час Захедітабар Шахаб оформив дубль і вивів «Зорю» у чвертьфінал.

Крім «Львова» та «Зорі», чвертьфіналістами Кубка раніше стали «Динамо», «Шахтар», «Олександрія» та «Ворскла». 28 жовтня «Металіст» та «Колос» розіграють сьому путівку. Кубковий матч між ЛНЗ та «Дніпро-1» перенесли через спалах коронавірусу серед гравців черкаського клубу. Матчі чвертьфіналу відбудуться на початку березня наступного року.