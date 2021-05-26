Рейси з Чернівців до Вроцлава виконуватимуть тричі на тиждень

Європейський автобусний лоукост-перевізник FlixBus запускає новий рейс із Чернівців до Вроцлава через Львів та відновлює два міжнародні маршрути з України. Новий рейс запустять на початку червня.

Як повідомляє Lowcostavia, автобус Чернівці – Вроцлав їхатиме через Коломию, Івано-Франківськ, Львів, Краків та Катовіце. З Чернівців автобус вирушатиме о 6:30 та прибуватиме в Вроцлав о 23:30 того ж дня. Вроцлав та Краків є великим транспортними хабами FlixBus, тож звідти зеленими автобусами можна дістатися до більше ста європейських міст.

Крім цього, перевізник повідомив про відновлення двох міжнародних рейсів з України в Польщу. Зокрема з 4 червня знову курсуватимуть рейси:

Київ – Житомир – Рівне – Луцьк – Люблін – Варшава – Лодзь – Познань – Гожув-Велькопольський – Щецин (з 3 червня);

Чернівці – Коломия – Івано-Франківськ – Львів – Люблін – Варшава (з 4 червня).

«Ми продовжуємо розвивати українську мережу як по внутрішніх, так і міжнародних напрямках. Два тижні тому ми оголосили новий рейс Україною Затока-Ясіня, а вже сьогодні – нарощуємо свої потужності у бік Польщі. Ми відновлюємо мережу у Польщі та по всій Європі, і завдяки нашій зручній системі пересадок українські подорожуючі можуть дістатися більшості європейських міст», – повідомив директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії Міхал Леман.

Автобуси на трьох зазначених маршрутах спочатку будуть курсувати тричі на тиждень – у п’ятницю, суботу та неділю. Однак уже з 28 червня лінія Київ – Щецин курсуватиме 4 рази на тиждень, а Чернівці – Варшава і Чернівці – Вроцлав – 5 разів на тиждень. За лініями закріплені фірмові зелені автобуси FlixBus, що відповідатиме стандартам компанії, зокрема між сидіннями буде безпечна відстань, а в салоні – безкоштовний Wi-Fi, розетки та туалет. Квитки на рейси FlixBus можна купити на сайті перевізника.

Зазначимо, що країни ЄС через пандемію коронавірусу ще торік закрили кордони для українських туристів. Улітку Євросоюз планує дозволити в’їзд повністю вакцинованим туристам із третіх країн.