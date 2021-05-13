Із 14 червня автобус Затока - Ясіня курсуватиме щодня

Європейський автобусний лоукост-перевізник FlixBus запустить перший брендований автобус, що курсуватиме на новому рейсі із Затоки в Драгобрат через Львів. Із 14 червня рейси виконуватимуть щоденно.

Як повідомляє ЦТС із посиланням на директора FlixBus в Україні Міхала Лемана, перший в Україні брендований автобус Neoplan курсуватиме на внутрішній лінії Затока – Ясіня (Драгобрат). Автобус їхатиме через Одесу, Київ, Житомир, Рівне, Львів, Івано-Франківськ, Яремче та Поляницю (Буковель). Протяжність маршруту – 1314 км.

Маршрут рейсу Затока - Ясіня

Із 20 травня автобус курсуватиме п’ять разів на тиждень, а з 14 червня – щодня. Квитки на новий рейс першої брендованої лінії вже доступні на сайті FlixBus.

Із Затоки автобус вирушатиме о 15:00 та прибуватиме в Ясіню об 11:25 наступного дня. В зворотному напрямку автобус виїжджатиме о 18:30 з прибуттям в Затоку о 14:30 наступного дня.

Повністю брендований автобус FlixBus відповідатиме стандартам компанії, зокрема між сидіннями буде безпечна відстань, а в салоні – безкоштовний Wi-Fi, розетки та туалет.

Зазначимо, що німецький автобусний перевізник FlixBus повноцінно вийшов на український ринок у 2019 році, однак рейси з України виконували компанії-партнери, автобуси яких не мали відповідного брендування FlixBus.