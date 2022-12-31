FlixBus повертає два рейси з України до Польщі

Перевізник FlixBus повідомив про відновлення автобусних рейсів з Чернівців та Коломиї до Польщі. Рейси буде відновлено 6 січня, автобуси курсуватимуть щоденно. За інформацією перевізника, йдеться про автобуси Чернівці – Краків, а також Чернівці – Люблін – Варшава. Таким чином Чернівці й Коломия отримають пряме сполучення зі Львовом, Івано-Франківськом, Любліном, Краковом, Катовіце й Варшавою. Kolejne dwa ważne miasta wracają do siatki @FlixbusUA Czerniowce i Kołomyja od 6 stycznia zyskują bezpośrednie połączenia z Lwowem, Iwano-Frankiwskiem, Lublinem, Krakowem, Katowicami i Warszawą #SlavaUkrainii https://t.co/dqnQMLuMdn — Michał Leman (@cpt_speaking) December 31, 2022 Квитки на ці автобуси можна купити на сайті FlixBus. .

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