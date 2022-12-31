FlixBus повертає рейси з Чернівців та Коломиї до Польщі
Економіка — Володимир Пиріг, 0 0
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FlixBus повертає два рейси з України до Польщі
Перевізник FlixBus повідомив про відновлення автобусних рейсів з Чернівців та Коломиї до Польщі. Рейси буде відновлено 6 січня, автобуси курсуватимуть щоденно.
За інформацією перевізника, йдеться про автобуси Чернівці – Краків, а також Чернівці – Люблін – Варшава.
Таким чином Чернівці й Коломия отримають пряме сполучення зі Львовом, Івано-Франківськом, Любліном, Краковом, Катовіце й Варшавою.
Квитки на ці автобуси можна купити на сайті FlixBus. .
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