Автобус курсуватиме чотири рази на тиждень

Автобусний лоукост-перевізник FlixBus відкрив першу пряму лінію до Німеччини та запустив рейс із Києва до Берліна. Автобуси курсуватимуть через Житомир, Рівне та Львів, повідомила прес-служба перевізника.

Рейси виконуватимуть чотири рази на тиждень. Із Києва автобус вирушатиме у понеділок, четвер, п’ятницю і неділю, а з Берліна – у понеділок, вівторок, п’ятницю і суботу.

Автобус курсуватиме через Житомир, Рівне та Львів. Загальний час у дорозі становить 24,5 годин із урахуванням зупинок та перетину кордону. Квитки коштують від 3 до 6 тис. грн. Їх можна забронювати онлайн на сайті перевізника або в мобільному додатку FlixBus.

Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення FlixBus запустив сім нових маршрутів із України до Європи. Загалом компанія вже має 14 ліній до шести європейських країн Європи – Німеччини, Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини та Австрії.