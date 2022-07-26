Вартість квитка зі Львова у Санкт-Пельтен починається від 2,2 тис. грн.

Автобусний лоукост-перевізник FlixBus відкриває першу автобусну лінію з України в Словаччину та Австрію. Автобуси курсуватимуть зі Львова до Санкт-Пельтена. Про це у вівторок, 26 липня, повідомила прес-служба перевізника.

Маршрут автобуса пролягатиме через Львів, Стрий, Мукачево, Ужгород, Кошице, Пряшів, Попрад, Жиліну, Тренчин, Трнаву, Братиславу, Відень та Санкт-Пельтен.

Автобуси курсуватимуть чотири рази на тиждень: у понеділок, вівторок, п’ятницю і суботу зі Львова та у вівторок, середу, суботу та неділю зі Санкт-Пельтена. Час у дорозі орієнтовно – 18 годин. Маршрут N3272 Львів – Санкт-Пельтен буде обслуговувати компанія-партнер Paulbus. Вартість квитка у один бік починається від 2,2 тис. грн.

Із автовокзалу на вул. Стрийській у Львові автобус вирушатиме о 15:00 з прибуттям до Братислави о 6:00, до Відня – о 7:05, а до Санкт-Пельтена – о 8:20. Назад автобус вирушатиме о 20:20 зі Санкт-Пельтена, о 21:35 – з Відня та о 22:40 з Братислави з прибуттям до Львова о 15:40 наступного дня.

У FlixBus додали, що це друга лінія, яку компанія запускає після вторгнення Росії в Україну. 23 червня FlixBus відновив рейс Київ – Вроцлав. Загалом компанія має 11 ліній із України міст Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини та Австрії.