У перший рейс поїзд №351/352 вирушить із Києва 20 грудня

«Укрзалізниця» призначила ще один потяг із Києва до столиці Молдови Кишиніва. Тепер поїзд Київ – Кишинів курсуватиме щодня.

Як повідомили у прес-службі перевізника, у перший рейс додатковий поїзд №351/352 вирушить із Києва 20 грудня, а з Кишинева – 21 грудня і курсуватиме через день. Поїзд відправлятиметься з Києва о 17:02 та прибуватиме до Кишиніва о 10:38.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 17:45 та прибуватиме до столиці України об 11:48.

Поїзд курсуватиме із зупинками на станціях Козятин, Вінниця, Жмеринка, Бар, Копай, Котюжари, Вендичани, Могилів-Подільський, Велчинець, Окниця, Белець Ораш, Унгень.

Нагадаємо, наприкінці жовтня «Укрзалізниця» відновила курсування довоєнного поїзда Київ – Кишинів, що курсує через день із зупинками у Вінниці, Хмельницькому, Тернополі та Львові.