Перший рейс з Кошице приїхав до Мукачева 11 грудня

Від понеділка, 12 грудня, Укрзалізниця має 11 сполучень з Угорщиною. Зокрема з сусідньою країною сполучатимуть поїзди, які вирушатимуть із закарпатських вокзалів.

Як повідомила Укрзалізниця, йдеться про такі маршрути:

№31 Мукачево – Будапешт. Курсуватиме щоденно з Мукачева о 16:30, Чоп 17:40/18:15, Феріхегі (аеропорт) 22:14/22:15, Будапешт- Ньюгати о 22:37.

№34/33 Будапешт – Мукачево. Щоденно з Будапешта-Ньюгати о 07:23, Феріхегі (аеропорт) 07:42/07:43, Чоп 13:40/14:20, прибуття до Мукачева о 15:30. Зворотно з Мукачева о 12:30, Чоп 13:40/14:10, Феріхегі/Аеропорт 18:14/18:15, прибуття Будапешт-Ньюгати о 18:37;

№140 Відень – Захонь – Чоп та №149 Чоп – Захонь – Відень. Ці рейси будуть щоденними, з миттєвою пересадкою по Захоні. Відправлення з Відня о 16:42, прибуття до Чопа о 02:28 (з можливістю зручної пересадки на 749/750 до Києва). Зворотно з Чопа о 03:28 (так само зручно з поїзда 749/750), прибуття до Відня о 11:21.

№6280/6281 Захонь – Чоп – Захонь щоденно відправленням із Захоні о 03:42, прибуття до Чопа о 05:00, зворотно з Чопа о 05:29, прибуття в Захонь о 04:47;

№6282/6283 Захонь – Чоп – Захонь щоденно відправленням із Захоні о 06:34, прибуття Чоп о 07:52, зворотно з Чопа о 08:22, прибуття Захонь о 07:40;

№6284 Дебрецен – Мукачево щоденно відправленням із Дебрецена о 05:58 через Н'їредьхазу та Кішварду, прибуття до Чопа о 09:53, прибуття до Мукачева об 11:33;

№6285 Чоп – Захонь щоденно відправленням із Чопа о 10:25, прибуття Захонь о 09:43;

№6286/6287 Захонь – Чоп – Захонь щоденно відправленням із Захоні о 14:24, прибуття Чоп о 15:42, зворотно із Чопа о 16:12, прибуття Захонь 15:30;

№6288/6289 Захонь – Чоп – Захонь щоденно відправленням із Захоні о 18:37, прибуття Чоп о 19:55, зворотно з Чопа о 20:25, прибуття Захонь 19:43;

№6290/6291 Захонь – Чоп – Захонь відправленням із Захоні о 20:41, прибуття до Чопа о 21:59, зворотно з Чопа о 22:29, прибуття до Захоні о 21:47 щоденно;

Ще один потяг сполучатиме дві столиці – №749/140 Київ – Будапешт (у складі безпересадкових вагонів Київ – Відень).

Поїзд до Словаччини має 78 місць і три веломісця

Окрім того, 11 грудня почав курсувати поїзд Кошице-Мукачево. Він сполучає з одним із найбільших аеропортів Словаччини, має зупинки в Чієрна-над-Тісоу та у Чопі — новоствореному залізничному хабі Закарпаття з рейсами до/з Києва, Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Полтави, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова, Ужгорода.

Поїзд №960/961 Кошице-Мукачево вирушає о 08:46, прибуття о 14:00 (зупинка в Чопі о 12:00. №962/963 Кошице — Мукачево об 11:46 і прибуватиме о 16:53 (Чоп – 14:51). Мукачево – Кошице: виїзд о 14:48 і 18:16, прибуття о 18:17 та 21:33 (зупинка в Чопі о 16:13 та 19:26).