«Укрзалізниця» відновлює сполучення із Кошице до Мукачева. Поїзд почне курсувати із п’ятниці, 11 грудня, та відправлятиметься зі словацького Кошице о 08:46 із прибуттям в Мукачево о 14:00. Потяг також робить зупинку в Чопі, що на угорському кордоні, і буде зручним для пасажирів, які планують їхати закордон чи повертаються в Україну.

Про відновлення поїзда «Кошице-Мукачево» повідомила прес-служба «Укрзалізниці» ввечері у вівторок, 29 листопада. «З 11 грудня повертається міжнародне сполучення Мукачево - Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице, що зв'яже зручний хаб у Закарпатті з одним із найбільших аеропортів Словаччини», – йдеться у повідомленні.

Поїзд №960/961 буде відправлятися з Кошице о 08:46, а прибуватиме до Мукачева о 14:00. Зворотно, з Мукачева, поїзд відправлятиметься о 14:48 і прибуватиме до Кошице о 18:17. Поїзд №962/963 відправлятиметься з Кошице об 11:46 і прибуватиме до Мукачева о 16:53. Зворотно, з Мукачева, поїзд відправлятиметься о 18:16 і прибуватиме до Кошице о 21:33.

Поїзди проходитимуть через станцію Чоп: в напрямку Мукачево - о 12:00 та 14:51, в напрямку Кошице - о 16:13 та 19:26. «Це дозволить пасажирам з різних куточків країни зручно пересісти на поїзди з/до Кошице», – додають в «Укрзалізниці».

Квиток на рейс Мукачево – Кошице коштує від 363 грн. Квитки вже доступні у касах вокзалів та безпосередньо на борту поїздів.

Зазначимо, поїзд із Кошице до Мукачева вперше у тестовому режимі запустили у квітні 2019 року. Регулярно поїзд курсував із червня 2019 року, однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року всі міжнародні рейси «Укрзалізниці» були призупинені.