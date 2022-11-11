«Укрзалізниця» створила у Чопі новий міжнародний залізничний хаб, завдяки якому пасажири зможуть зручно подорожувати закордон поїздами.

Як повідомили у прес-службі перевізника, завдяки зміні маршрутів низки поїздів, пасажири зможуть у Чопі пересісти на низку міжнародних поїздів.

«Зміна маршруту прямування цих рейсів дозволить мешканцям Харкова, Сум, Києва, Дніпра, Запоріжжя, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова та Ковеля зручно діставатись Чопа, де можна буде пересісти на рейси до Захоні (Угорщина), Будапешта (Угорщина), Чієрни-над-Тісоу (Словаччина)», – додали в компанії.

Зокрема, відтепер через Чоп курсуватимуть такі поїзди:

№59/60 Київ – Чоп;

№749 Київ – Відень;

№4/3 Запоріжжя – Ужгород;

№45/46 Ужгород – Харків;

№81/82 Київ – Ужгород;

№749/750 Київ – Ужгород.

№265/266 Ковель – Ужгород (новопризначений).

Також з 11 грудня курсуватимуть поїзди:

Відень (Австрія) – Чоп;

Кошице (Словаччина) – Чоп.

В «Укрзалізниці» додали, що згодом планується призначення рейсу Прага – Чоп, який обслуговуватиме чеський перевізник.