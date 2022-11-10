«Укрзалізниця» повідомила, що з 10 листопада квитки на потяг Київ – Варшава продаватимуться лише онлайн. Причиною такого кроку стали дії шахраїв, які скуповують квитки в касах, а потім перепродують їх у соцмережах.

«Почастішали випадки, коли наші пасажири стають жертвами шахраїв-спекулянтів, які перепродають квитки «з рук» чи в соціальних мережах на своїх сторінках. Крім того, виявлені випадки підроблених проїзних документів. Щоб цього уникнути й забезпечити максимальну прозорість, «Укрзалізниця» з 10 листопада запроваджує низку заходів із впорядкування продажу квитків на «варшавський» потяг», – йдеться в повідомленні компанії.

Як наголосили в «Укрзалізниці», продаж квитків варшавського напрямку переводиться повністю в онлайн-режим. Для групових замовлень створено спеціальний онлайн-канал замовлень, а офіційні делегації, запити від дипломатичних та державних установ обслуговуватимуться виключно у відповідній спеціалізованій касі.

Продаж квитків онлайн на напрямки Київ – Варшава та Варшава – Київ відкриватиметься о 08:00 за 20 діб до дати рейсу, щоб усі пасажири були в рівних умовах.

«Повернення квитків варшавського напрямку, придбаних онлайн, можливе лише в претензійному порядку в касах вокзалу. Це дозволяє припинити масовий викуп квитків онлайн через запрограмовані «боти», а потім обмін їх на відповідні іменні квитки для знайдених шахраями пасажирів», – наголошується в повідомленні.

У компанії додали, що кількість квитків, які можна придбати на поїзд Київ — Варшава — Київ онлайн в одні руки, буде обмежена 4 квитками на одне замовлення. Бот-акаунти користувачів, які автоматично бронюють серії квитків одночасно, будуть блокуватися автоматично та незворотно.

В «Укрзалізниці» зазначили, що потяг Київ – Варшава наразі є найпопулярнішим з усіх міжнародних рейсів компанії.