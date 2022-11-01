«Укрзалізниця» випустила оновлення застосунку, завдяки якому в додатку тепер можна купити онлайн-квитки на поїзди міжнародного сполучення.

Як повідомили у прес-службі перевізника, з 1 листопада пасажири можуть придбати квитки у додатку на міжнародні рейси до Польщі: у Хелм, Перемишль та Варшаву та зворотно, а також до Молдови, на новий поїзд Київ – Кишинів.

Також в оновленні стала доступною детальна інформація про маршрут поїзда та час перебування на всіх зупинках, що дозволить пасажирам краще спланувати поїздку.

Нагадаємо, в серпні «Укрзалізниця» запустила власний мобільний застосунок для продажу квитків. Додаток доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market.