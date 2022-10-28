Із п’ятниці, 28 жовтня, «Укрзалізниця» запускає поїзд із Волині на Закарпаття. Рейс №266/265 Ковель – Ужгород курсуватиме через Львів, Славське і Дрогобич. Крім того, залізниця відновлює кілька маршрутів, які були зупинені після початку повномасштабної війни Росії з Україною. Йдеться, зокрема, про поїзди із Запоріжжя та Харкова до Ужгорода і Рахова.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці» поїзд з Ковеля в Ужгород запускають «вперше за багато років», не уточнюючи, скільки часу такого сполучення Волині та Закарпаття не було.

«Вперше за багато років сполучено Волинь та західне Полісся із гірськолижним регіоном у Славську, столицею «солеварів» Дрогобичем та головними містами Закарпаття. При цьому проходження Львова у напрямку із Закарпаття на Волинь зручно заплановане близько 06:00, а у зворотному напрямку близько 22:00», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, «Укрзалізниця» відновила низку маршрутів, які курсували до повномасштабної війни: