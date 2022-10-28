«Укрзалізниця» запускає новий поїзд із Ковеля в Ужгород
Раніше прямого залізничного сполучення Закарпаття з Волинню не було
Із п’ятниці, 28 жовтня, «Укрзалізниця» запускає поїзд із Волині на Закарпаття. Рейс №266/265 Ковель – Ужгород курсуватиме через Львів, Славське і Дрогобич. Крім того, залізниця відновлює кілька маршрутів, які були зупинені після початку повномасштабної війни Росії з Україною. Йдеться, зокрема, про поїзди із Запоріжжя та Харкова до Ужгорода і Рахова.
Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці» поїзд з Ковеля в Ужгород запускають «вперше за багато років», не уточнюючи, скільки часу такого сполучення Волині та Закарпаття не було.
«Вперше за багато років сполучено Волинь та західне Полісся із гірськолижним регіоном у Славську, столицею «солеварів» Дрогобичем та головними містами Закарпаття. При цьому проходження Львова у напрямку із Закарпаття на Волинь зручно заплановане близько 06:00, а у зворотному напрямку близько 22:00», – йдеться у повідомленні.
Окрім того, «Укрзалізниця» відновила низку маршрутів, які курсували до повномасштабної війни:
- № 3/4 Запоріжжя – Львів подовжено до Ужгорода на щоденній основі;
- № 5/6 Запоріжжя – Івано-Франківськ подовжено до Рахова;
- № 15/16 Харків – Івано-Франківськ подовжено до Рахова;
- № 17/18 Харків – Львів подовжено до Ужгорода;
- № 21 Харків – Львів подовжено до Трускавця;
- № 41/42 Дніпро – Львів подовжено до Трускавця;
- № 149/150 Кременчук – Івано-Франківськ подовжено до Ворохти;
- № 45/46 Харків – Ужгород повертається до курсування через Суми, що надасть зручне сполучення північно-східному регіону з Закарпаттям;
- № 7/8 Київ – Чернівці отримав зручне ранкове прибуття до Чернівців о 08:28;
- № 49/50 Київ – Трускавець пришвидшується на 3 години і прибуватиме о 08:45.