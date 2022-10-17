Через ремонтні роботи на коліях та рухомого складу вагонів «Львівська залізниця» змінила розклад руху низки приміських поїздів. Про це у понеділок, 17 липня, повідомили у прес-службі перевізника.

Зокрема, 17 та 18 жовтня не курсуватиме поїзд №6002 сполученням Львів – Рава-Руська. 18 та 19 жовтня не курсуватиме поїзд №6001 сполученням Рава-Руська – Львів.

18 та 20 жовтня не курсуватимуть поїзди №6251/6254 сполученням Тернопіль – Підвисоке – Тернопіль, а 19 жовтня не курсуватимуть поїзди №6251/6254 сполученням Тернопіль – Ходорів – Тернопіль.

Пасажирів просять урахувати зміни в графіку руху приміських поїздів при плануванні подорожей. Актуальний розклад руху поїздів можна переглянути на сайті Львівської залізниці.