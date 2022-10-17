Жидачівський районний суд Львівщини зобов'язав «Укрзалізницю» виплатити 200 тис. грн дітям 63-річної жінки, яка померла унаслідок наїзду потяга. Таке рішення суд прийняв попри те, що зіткнення трапилось через необережність самої жінки.

Як вказано у рішенні суду за 4 жовтня, аварія трапилась ще у червні 2021 року. Локомотив сполученням Харків – Рахів на переїзді залізничної станції Бориничі збив 63-річну жінку, яка від отриманих травм померла на місці. Жінка перебігала колію та не реагувала на звукові сигнали машиніста. На жаль, екстрене гальмування не допомогло уникнути зіткнення.

Діти загиблої звернулись до суду, щоб відсудити в «Укрзалізниці» моральну компенсацію через смерть їхньої мами. Вони зазначили, що були з нею дуже близькі, отримували від неї допомогу та важко переносять її втрату. Донька загиблої також має інвалідність.

Представник «Укрзалізниці» заперечив проти позовних вимог, оскільки зіткнення трапилось через вину самої жінки, яка раптово вийшла на колію.

Як вказано у рішенні суду, «Укрзалізниця» є джерелом підвищеної небезпеки, тому родичі мають право на відшкодування моральної компенсації, якщо залізниця не доведе, що загиблий свідомо хотів завдати собі шкоди. Таких аргументів, на думку суду, представники залізниці не надали.

Дослідивши матеріали справи, суддя Роман Равлінко частково задовольнив позови та зобов’язав «Укрзалізницю» виплатити дітям загиблої по 100 тис. грн компенсації. На рішення ще може бути подана апеляція.

Раніше ZAXID.NET детально розбирався, як українські суди зобов’язують «Укрзалізницю» платити за збитих потягами пішоходів. Люди йдуть по колії в навушниках, п’яні, нехтують своєю безпекою та порушують правила, але родичі в судах стягують з залізничників мільйони гривень компенсації. Детальніше про те, чому так відбувається, читайте у матеріалі ZAXID.NET.