«Укрзалізниця» у партнерстві з Mastercard оголосила про запуск власного мобільного застосунку для купівлі квитків та інформування пасажирів. Про це 11 серпня повідомила прес-служба компанії.

У новому додатку користувачі зможуть:

придбати квитки на всі поїзди далекого сполучення по Україні;

повернути квитки;

отримувати сповіщення про рейс та колію прибуття/відправлення поїзда;

знайти необхідний рейс та відповіді на поширені запитання щодо перевезень;

отримати доступ до особистого кабінету зі збереженням історії рейсів та даних пасажирів для швидких повторних замовлень.

«Укрзалізниця» є прямим продавцем квитків через застосунок, а відтак вартість квитків для пасажирів буде максимально вигідною — будь-які додаткові комісії при оплаті відсутні.

«Запуск власного застосунку "Укрзалізниці" допоможе нам залишатися на зв’язку з пасажирами та якомога оперативніше й ефективніше інформувати про зміни в рейсах, оновлення графіків, нові маршрути та сервіси. Для пасажира аргумент на користь встановлення застосунку ще очевидніший: тут найдешевші квитки без жодних комісій, гарантовано швидший пошук і стабільність роботи», – зазначає голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

Тестування нового застосунку було проведене в липні, і відсьогодні він уже доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market. Пасажири зможуть оплатити квитки безпосередньо в мобільному застосунку цифровою карткою за допомогою Apple Pay, Google Pay, або ж можна ввести дані банківської картки та зберегти їх у застосунку для оплат.