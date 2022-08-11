«Укрзалізниця» запустила мобільний додаток для купівлі квитків
У додатку користувачі зможуть придбати чи повернути квитки на всі поїзди далекого сполучення по Україні
«Укрзалізниця» у партнерстві з Mastercard оголосила про запуск власного мобільного застосунку для купівлі квитків та інформування пасажирів. Про це 11 серпня повідомила прес-служба компанії.
У новому додатку користувачі зможуть:
- придбати квитки на всі поїзди далекого сполучення по Україні;
- повернути квитки;
- отримувати сповіщення про рейс та колію прибуття/відправлення поїзда;
- знайти необхідний рейс та відповіді на поширені запитання щодо перевезень;
- отримати доступ до особистого кабінету зі збереженням історії рейсів та даних пасажирів для швидких повторних замовлень.
«Укрзалізниця» є прямим продавцем квитків через застосунок, а відтак вартість квитків для пасажирів буде максимально вигідною — будь-які додаткові комісії при оплаті відсутні.
«Запуск власного застосунку "Укрзалізниці" допоможе нам залишатися на зв’язку з пасажирами та якомога оперативніше й ефективніше інформувати про зміни в рейсах, оновлення графіків, нові маршрути та сервіси. Для пасажира аргумент на користь встановлення застосунку ще очевидніший: тут найдешевші квитки без жодних комісій, гарантовано швидший пошук і стабільність роботи», – зазначає голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін.
Тестування нового застосунку було проведене в липні, і відсьогодні він уже доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market. Пасажири зможуть оплатити квитки безпосередньо в мобільному застосунку цифровою карткою за допомогою Apple Pay, Google Pay, або ж можна ввести дані банківської картки та зберегти їх у застосунку для оплат.