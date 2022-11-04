Скульптурку встановили на пероні ужгородського вокзалу

На залізничному вокзалі в Ужгороді відкрили міні-скульптурку, присвячену переселенцям і залізничникам. Це – камінна валіза з піщаника із кованою залізною ручкою і дитячою іграшкою – зайчиком. Скульптура символізує допомогу залізничників біженцям, військовим і волонтерам дістатися до безпечних місць після початку повномасштабної війни. Автор міні-пам’ятника – скульптор Роман Мурник.

Нову міні-скульптурку в Ужгороді відкрили у п’ятницю, 4 листопада, на День залізничника. Як розповів ZAXID.NET ініціатор встановлення міні-скульптурки на ужгородському вокзалі туризмознавець і військовий Федір Шандор, композиція присвячена всім працівникам «Укрзалізниці», які у важкі моменти надпотужно допомогли внутрішнім мігрантам, біженцям, Збройним Силам України, волонтерам дістатися до безпечних місць.

«Важка камінна валіза виготовлена із піщаника і символізує мільйони переселенців та воїнів України, кована залізна ручка на ній – символ залізної колії, а дитяча іграшка – це водночас символ слабкої людини і символ щасливого випадку. Скульптурка є зафіксованим образом-миттю мігрантів на багатьох вокзалах світу», – зазначив Федір Шандор.

Як під час відкриття розповів скульптор Роман Мурник, що міні-скульпутурка присвячена і дітям, які разом з батьками були змушені покинути свої домівки через війну та шукати безпечне місце, а також це – подяка усім залізничникам, які допомогли мільйонам українців виїхати із місць, де велися і де досі ведуться бойові дії.