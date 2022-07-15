Кртчек із мультфільму є одним із найбільш впізнаваних символів Чехії

На набережній поблизу мосту Томаша Масарика в Ужгороді відкрили міні-скульптурку Крота – персонажа із популярного чеського мультфільму «Krtek». У 2022 році виповнюється 65 років від запуску мультика, на якому виросло кілька поколінь закарпатців. Автор скульптурки – Роман Мурник.

Міні-скульптурку в Ужгороді відкрили у п’ятницю, 15 липня. Як зазначив під час відкриття міні-пам’ятника скульптор Роман Мурник, він намагався передати персонаж мультфільму таким, як його задумав чеський художник-ілюстратор Зденек Мілер: «Я старався передати емоції і склад персонажу Зденека Мілера, мені було цікаво попрацювати над цим, читав багато статей про те, як він працював і як брав записував своїх дітей, використовував їх у мультиках. Це було дуже цікаво у нього дуже гарно вийшло. Такий Мікі-Маус, але по-нашому», – розповів ZAXID.NET Роман Мурник.

Як зазначив туризмознавець Олександр Коваль, це – перша міні-скульптурка, встановлена в Ужгороді у 2022 році, а загалом їх у місті п’ятдесят одна. Автор популярних казок, письменник Олександр Гаврош під час відкриття скульптурки розповів, що цьогоріч мультику про кротика виповнюється 65 років, він був озвучений вигуками, тому став популярним у багатьох країнах.

«Цей персонаж – кротик – боровся проти урбанізації. Місто на нього весь час наповзало і він був дуже актуальним у ту епоху, і залишається актуальним і зараз. На цьому мультфільмі формувалися цілі покоління ужгородців. У нас приймало чехословацьке телебачення і ми дивилися вечорами цей мультик. Зараз бачу у відкритті скульптурки позитивний знак у тяжку для нас епоху і також солідарність із чехами, які нам дуже допомагають під час війни з Росією», – сказав Олександр Гаврош.

Зазначимо мультфільм «Krtek» (Krteček) транслювався із 1957 року, загалом вийшло понад 60 серій мультика. Відомо, що автор мультфільму Зденек Мілер записував сміх, плач та інші емоції своїх маленьких доньок і використав звуки під час створення мультфільму про кротика. Зараз персонаж є одним із найбільш популярних і впізнаваних символів Чехії.