Навколо променю перемоги облаштують невеликий сквер із простором для відпочинку

Замість демонтованого радянського танка, що був розташований поблизу вулиці Миру у Мукачеві, встановлять скульптуру Промінь перемоги. Це буде вертикальний об'єкт, з якого в небо спрямують два промені світла синього і жовтого кольорів. Навколо облаштують невеликий сквер і простір для відпочинку. Автомобільні смуги руху поблизу скверу розширять, щоб не утворювалися затори.

Про ініціативу встановлення Променю перемоги на місці демонтованого радянського танку у четвер, 14 липня, повідомила прес-служба Мукачівської міської ради. Автор проекту – архітектор Іван Маргітич. Всі рослини у новому скверику збережуть, також його доповнять квітником. У мерії Мукачева уточнюють, що проект облаштування простору реалізовуватимуть після перемоги.

«Створюючи проект автор проаналізував інтенсивність руху транспорту та пішоходів на цій ділянці, за його словами смуги розширять, щоб не утворювався затор.Також на усіх переходах передбачено освітлення і простори безпеки для пішоходів», – йдеться у повідомленні Мукачівської міської ради.

У мерії додають, що ключовим у проекті є перетворення старого радянського танку, що символізує війну, на промінь перемоги, який символізує нове життя та мир.

«Тут був використаний прийом переродження сенсів. Старий радянський танк, який символізує війну, було перетворено в промінь, який символізує нове життя, відродження, перемогу. Проект не вимагає якихсь надвитрат», – зазначає автор проекту Іван Маргітич.

Нагадаємо, радянський танк у Мукачеві комунальники демонтували 11 квітня 2022 року. Танк був розташований на постаменті у невеличкому сквері поблизу вулиці Миру. Рішення про демонтаж пам’яток історії та монументального мистецтва місцевого значення попередньо погодив міськвиконком. У міській раді запевняли, що танк не мав стосунку до Другої світової війни, як вважалося раніше.

Відомо, що танк у Мукачеві встановили у 1969 році із запасу 128-ої бригади. За даними міської ради, оригінал радянського танку, який першим заїхав у Мукачево у 1944 році, був підбитий та покинутий при форсуванні Латориці.