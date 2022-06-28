В Україні створили розширений список творців, дослідників та популяризаторів української мови, чиїми іменами рекомендують називати вулиці та парки.

Список зі 150 імен був упорядкований Уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кременем з науковцями. До складання списку також залучили усіх охочих, як з України та із-за кордону, зокрема представників діаспори.

«Сьогодні ми зобов’язані остаточно розірвати пута колонізаторського минулого. Український простір повинен належати українцям. Вулиці, проспекти, сквери, парки повинні носити імена визначних українських діячів, а залишки радянської епохи мають піти в минуле. Деколонізація топонімії незворотня!» – зазначив Тарас Кремінь.

Серед інших, до списку потрапили Нестор Махно, Левко Лук’яненко, Іван Дзюба, Іван Драч, Павло Загребельний, Володимир Івасюк, Сергій Єфремов і Олесь Гончар. З повним списком діячів можна ознайомитись за посиланням.

За словами Уповноваженого, оновлений список буде повторно надісланий очільникам обласних військових адміністрацій для використання в роботі.