Буковинську Маланку внесли до переліку культурної спадщини України
До переліку нематеріальної культурної спадщини України додали ще 21 елемент
Буковинську традицію маланкування внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Відповідний наказ видав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Разом з Маланкою до переліку нематеріальної культурної спадщини увійшли ще 20 традицій, звичаїв і ремесел з різних регіонів України, зокрема лозоплетіння та приготування гуцульської бриндзі із Закарпаття, рецепт яворівського пирога зі Львівщини та різдвяний фестиваль з Івано-Франківська.
Як у четвер, 7 липня, повідомила прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики, у Національний перелік нематеріальної культурної спадщини України внесли, зокрема, новорічну традицію буковинського маланкування. Відповідний наказ підписав міністр Олександр Ткаченко.
За даними Мінкульту, традиція поширена у багатьох селах Чернівецької області. Одне із найвідоміших – селище Красноїльск на кордоні з Румунією, де щороку відбувається яскраве дійство маланкування. Традиція Маланки також поширена у Чернівецькому, Вижницькому, Дністровському районах та у місті Вашківці.
Фото Євгена Кравса
Маланкування на Буковині відбувається щороку у ніч із 13 на 14 січня. Маланка – це свято щедрівок, танців та дивовижних костюмів. Участь у дійстві беруть виключно чоловіки, які збираються у гурти і ходять по всіх дворах із виставами та вітаннями господарів із Новим роком.
Окрім традиції маланкування, до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини увійшли ще 20 традицій, звичаїв і ремесел з різних регіонів України, зокрема лозоплетіння у селі Іза, приготування гуцульської бриндзі на Закарпатті, Івано-Франківщині та деяких районах Буковини, а також міжнародний різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях», що відбувається в Івано-Франківську.