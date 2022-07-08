Маланкування відбувається щороку у ніч із 13 на 14 січня

Буковинську традицію маланкування внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Відповідний наказ видав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Разом з Маланкою до переліку нематеріальної культурної спадщини увійшли ще 20 традицій, звичаїв і ремесел з різних регіонів України, зокрема лозоплетіння та приготування гуцульської бриндзі із Закарпаття, рецепт яворівського пирога зі Львівщини та різдвяний фестиваль з Івано-Франківська.

Як у четвер, 7 липня, повідомила прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики, у Національний перелік нематеріальної культурної спадщини України внесли, зокрема, новорічну традицію буковинського маланкування. Відповідний наказ підписав міністр Олександр Ткаченко.

За даними Мінкульту, традиція поширена у багатьох селах Чернівецької області. Одне із найвідоміших – селище Красноїльск на кордоні з Румунією, де щороку відбувається яскраве дійство маланкування. Традиція Маланки також поширена у Чернівецькому, Вижницькому, Дністровському районах та у місті Вашківці.

Фото Євгена Кравса

Маланкування на Буковині відбувається щороку у ніч із 13 на 14 січня. Маланка – це свято щедрівок, танців та дивовижних костюмів. Участь у дійстві беруть виключно чоловіки, які збираються у гурти і ходять по всіх дворах із виставами та вітаннями господарів із Новим роком.

Окрім традиції маланкування, до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини увійшли ще 20 традицій, звичаїв і ремесел з різних регіонів України, зокрема лозоплетіння у селі Іза, приготування гуцульської бриндзі на Закарпатті, Івано-Франківщині та деяких районах Буковини, а також міжнародний різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях», що відбувається в Івано-Франківську.