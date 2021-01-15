Щорічно у ніч із 13 на 14 січня в селищі Красноїльськ на Буковині, поблизу кордону з Румунією, відбувається Маланка – свято щедрівок, танців та дивовижних костюмів, зіткане з мультикультурних традицій регіону і креативу місцевих мешканців.

Красноїльськ – велике село до якого входять кілька менших – їх тут називають «кутами». Тражани, Дял, Сус, Путни – на кожному куті маланкарі мають свої костюми і традиції. У цьому регіоні здавна жили поруч українці, румуни та німці. Добросусідство усіх етнічних груп зумовило барвисте переплетіння цих традицій. Герої красноїльскої Маланки – «королі та королеви» в румунських народних костюмах, «дід» і «баба», «ведмідь», «циган», «лікар» i «жид».

Участь у дійстві беруть виключно чоловіки, які збираються у гурти і ходять по всіх дворах із виставами та вітаннями господарів із Новим роком. Цьогорічний карантин не став на заваді красноїльським маланкарям. Маланка тут відбулась із таким самим розмахом та настроєм, як і колись, але ковідні мотиви все ж проникли у сюжетні лінії свята, що добре видно на світлинах фотографа Євгена Кравса.