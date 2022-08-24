Автор міні-пам'ятника – скульптор Роман Мурник

В Ужгороді відкрили міні-скульптуру «Закарпатські чемпіони», присвячену місцевій команді з американського футболу «Ужгородські лісоруби», які тричі ставали Чемпіонами України в Суперлізі. Міні-пам’ятник зображує втомленого гравця-футболіста. Скульптура встановлена на кованому спортивному шоломі. Автор – Роман Мурник.

Про відкриття нової міні-скульптури в Ужгороді повідомив професор УжНУ, туризмознавець і президент Федерації американського футболу Закарпаття Федір Шандор, який зараз перебуває на передовій. За його словами, міні-пам’ятник в Ужгороді встановили до 31-ї річниці Незалежності України як символ віри в перемогу і дружби між Україною та США.

«Відкрили символічну скульптуру на ужгородському граніті, що є символ міцності та нездоланності як у спорті, так і в дружбі). Скульптурка розташована на виготовленому закарпатськими ковалями спортивному шоломі, на якому розважливо сидить бронзова фігура втомленого, але задоволеного спортсмена який щойно заніс переможний тачдаун», – пояснив Федір Шандор.

Також він додав, що міні-пам’ятник присвячений місцевій команді з американського футболу «Ужгородські лісоруби», яка є триразовим чемпіоном України в Суперлізі з американського футболу.

Скульптурна композиція доповнена пішохідною доріжкою та двома флагштоками з прапорами України та США, які будуть оновлюватися на дні незалежності країн – 4 липня і 24 серпня.