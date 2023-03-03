Автобуси Київ – Варшава (аеропорт) курсуватиме щодня

Автобусний лоукост-перевізник FlixBus відкриває ще одну автобусну лінію з Києва до Варшави. Про це у четвер, 2 березня, повідомила прес-служба перевізника.

Зазначається, що автобус курсуватиме з Києва до варшавського аеропорта «Модлін» через Коростень, Сарни, Ковель, Люблін, Варшаву, Новий-Двір-Мазовецький.

Час у дорозі з урахуванням зупинок становитиме 15 годин. Квитки вже доступні до бронювання на сайті перевізника.

Загалом FlixBus має вже три щоденні рейси «Київ – Варшава»:

№3220: Київ – Коростень – Сарни – Ковель – Люблін – Варшава – Новий-Двір-Мазовецький (аеропорт Варшава-Модлін);

№3221: Київ – Житомир – Новоград-Волинський – Рівне – Луцьк – Люблін – Варшава;

№3222: Київ – Житомир – Рівне – Луцьк – Люблін – Варшава.

Наразі FlixBus уже має 17 ліній з України, девʼять із яких відкрили після початку повномасштабної війни. Автобуси їздять із України до шести країн Європи: Німеччини, Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини та Австрії.