Фонд держмайна розпочав приватизацію 22 великих підприємств

Фонд державного майна України розпочав процедуру приватизації перших 22 великих об'єктів

В понеділок, 11 червня, Фонд державного майна України розпочав процедуру приватизації перших 22 великих об'єктів. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова ФДМУ Віталій Трубаров.

«Шляху назад немає. Фонд підписав 22 накази про приватизацію об'єктів великої приватизації. Це перший великий перелік підприємств для продажу за останні як мінімум 10 років. Найближчим часом починаємо оголошення конкурсу на відбір радників, щоб вже восени вийти на фінішну пряму», - повідомив Трубаров.

Трубаров також оприлюднив наказ про продаж із аукціону 100% держпідприємства «Президент-Готель».

Нагадаємо, що перелік цих підприємств було опубліковано наприкінці березня 2018 року. До списку увійшли об’єкти енергетичної, добувної, хімічної, промислової та інших галузей. Серед них такі відомі підприємства, як «Азовмаш», «Турбоатом» і «Сумихімпром». Перелік об'єктів великої приватизації затверджується Кабміном за поданням ФДМ, до таких об'єктів належать єдині майнові комплекси державних і комунальних підприємств і пакети акцій акціонерних товариств, де більш ніж 50% акцій володіє держава, а також вартість активів яких, відповідно до фінансової звітності за останній рік, перевищує 250 млн грн.