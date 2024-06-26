Нападник збірної Нідерландів переписав історію Євро

У матчі третього туру групового етапу Євро-2024 Нідерланди несподівано поступились Австрії з рахунком 2:3 і фінішували у своєму квартеті на третій сходинці. Австрійці вийшли вперед вже на початку зустрічі, однак ніхто з команди Ральфа Рангніка не забивав. Автоголом у свої ворота відзначився форвард збірної Нідерландів Доніелл Мален.

25-річний нападник дортмундської «Борусії» зрізав м’яч у свої ворота на 5-й хвилині та 38-й секунді матчу – цей автогол став найшвидшим в історії чемпіонатів Європи, повідомляє статистичний портал Squawka. Попередній антирекорд встановив голкіпер збірної Польщі Войцех Щенсни на Євро-2020. Тоді в матчі проти Словаччини (1:2) він відправив м'яч у свої ворота на 18-й хвилині.

Цікаво, що автогол Малена встановив одразу декілька статистичних досягнень. Цей м'яч став також першим автоголом в історії виступів збірної Нідерландів на Євро, а також це перший автогол в історії Євро на користь збірної Австрії. Трагізму ситуації додає і той факт, що матч проти австрійців став для Доніелла першим на турнірі, в якому він вийшов у стартовому складі збірної Нідерландів.

Топ-3 найшвидших автоголів на чемпіонатах Європи:

Доніелл Мален (Нідерланди) – 6 хвилина (Євро-2024). Войцех Щенсни (Польща) – 18 хвилина (Євро-2020). Ігор Тудор (Хорватія) – 22 хвилина (Євро-2002).

До слова, цей автогол став вже сьомим на Євро-2024. До цього у власні ворота забивали Антоніо Рюдігер (Німеччина), Максіміліан Вьобер (Австрія), Робін Гранач (Чехія), Клаус Г’ясуля (Албанія), Ріккардо Калафйорі (Італія) та Самет Акайдин (Туреччина).

Нагадаємо, після трьох турів у групі D Австрія набрала 6 очок і очолила турнірну таблицю. Франція з 5-ма пунктами стала другою, а Нідерланди з 4-ма балами – треті. Остання сходинка і 1 очко – у Польщі, яка завершила свої виступи на Євро-2024.