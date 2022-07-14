Ліна Костенко отримала найвищу цивільну нагороду Франції

Українська поетеса і дисидентка Ліна Костенко отримала французький Орден Почесного легіону, повідомив мер Києва Віталій Кличко у четвер, 14 липня.

«Дуже радий був привітати сьогодні Ліну Василівну Костенко, яку в посольстві Франції нагородили найвищою нагородою Франції – Орденом Почесного легіону. Для мене Ліна Василівна – уособлення духу і гідності українського народу», – написав Кличко у Facebook.

Він додав, що Костенко присвятила лицарський орден українським військовим.

Як зазначає «Радіо Свобода», 14 липня Франція відзначає національне свято – День взяття Бастилії. Орден Почесного легіону – це найвища цивільна нагорода Франції, яка присуджується також за військові заслуги. Її присуджує президент країни.

Ліна Костенко – лауреатка Шевченківської премії, поетеса-шістдесятниця, почесна професорка «Києво-Могилянської академії». Свого часу вона відмовилася від звання Героя України, але у різних рейтингах відомих людей країни зазвичай посідає одне з чільних місць.

Останніми роками Ліна Костенко не з’являється не публіці, живе у Києві.