Львівщина отримала насіннєву картоплю як гуманітарну допомогу

Франція передала Львівщині як гуманітарну допомогу 95 тонн високородючої насіннєвої картоплі. Допомогу розділять між 20 дрібними господарствами.

Як розповів голова Львівської ОДА Максим Козицький, Львівщина першою серед регіонів України отримала таку гуманітарну допомогу. Невдовзі насіннєву картоплю можуть отримали й інші області України.

«Партію високорепродуктивної (еліта) насінневої картоплі з Франції, яку ми отримали сьогодні, дрібні комерційні аграрні підприємства Львівщини висадять на площі близько 40 гектарів. За попередніми оцінками, це дозволить вже цьогоріч зібрати мінімум 600 тонн насінневої картоплі, яка потім буде використовуватись для вирощування продовольчої картоплі», – написав Макисм Козицький у Facebook.

Французьку насіннєву картоплю передадуть у 20 фермерських господарств Львівщини (фото ЛОДА)

Голова ЛОДА також зазначив, цьогоріч у Львівській області в першу чергу підтримуватимуть напрямки сільського господарства, які потребують максимального залучення робочих рук – ягідництво, садівництво, овочівництво та картоплярство. Таким чином, зокрема, планують забезпечити новими робочими місцями місцевих жителів та вимушених переселенців.

За даними ЛОДА, Львівщина входить у трійку найбільших виробників картоплі серед регіонів України з річним обсягом виробництва понад 1,6 мільйонів тонн. На Львівщині затвердили програму фінансової підтримки аграріїв на суму понад 22 млн грн.