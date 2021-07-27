Столиця Лазурного берегу отримала статус світової спадщини ЮНЕСКО

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) внесла французьке місто Ніцца у свій перелік об'єктів світової спадщини. Про це повідомляє France24 з посиланням на твіт ЮНЕСКО.

Таким чином Ніцца доєднається до понад 40 об'єктів світової спадщини, розташованих у Франції. Серед них – береги Сени у Парижі, замок Мон-Сен-Мішель, ділянки долини Луари тощо.

У мерії міста привітали рішення ЮНЕСКО і зазначили, що природний та архітектурний ландшафт Ніцци справді унікальний, а саме місто «глибоко вкорінене і відкрите, середземноморське та альпійське, європейське і космополітичне».

Ніцца – місто на південному сході Франції, розташоване на березі Середземного моря неподалік від кордону з Італією. Це друге за величиною місто в Провансі і п'яте – у Франції. Ніццу щороку відвідують кілька мільйонів туристів, адже це популярний морський курорт, що отримав такий статус ще у 18 столітті, коли тут відпочивали представники європейської аристократії. Окрім того, за кількістю музеїв Ніцца посідає друге місце серед міст Франції. Також Ніцца – це порт і великий транспортний вузол.

Нагадаємо, що ЮНЕСКО виключило з переліку світової спадщини англійський Ліверпуль. Причиною стало перепланування набережної в історичному портовому кварталі.