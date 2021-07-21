Ліверпуль став третім об'єктом в історії, що втратив статус світової спадщини ЮНЕСКО

Комітет ООН позбавив британський Ліверпуль статусу світової спадщини ЮНЕСКО під час свого засідання в Китаї. Із 20 членів комітету під час таємного голосування 13 проголосували «за», 5 – «проти», а два бюлетені виявились недійсними. Про це у середу, 21 липня, повідомило BBC.

Причиною такого «незрозумілого», на думку місцевої влади рішення, є перепланування набережної історичного портового кварталу, зокрема ідеться про новий стадіон місцевого футбольного клубу «Евертон». У ЮНЕСКО вважають, що зміни призвели до незворотної втрати обличчя містом. У 2017 році «Евертон» вирішив побудувати новий стадіон, проект якого представив у 2019 році, а у 2020 році почалась розробка території поблизу історичних доків. Старий стадіон клубу також розташований у цьому районі, на його місці планують звести громадський простір із житлом, медичним центром, офісами та іншою інфраструктурою.

Проект нового стадіону ФК "Евертон" в історичному районі Ліверпуля

Натомість місцева влада обурена рішенням ЮНЕСКО і вважає, що світова спадщина Ліверпуля «ще ніколи не була у такому прекрасному стані, як зараз, завдяки мільйонним інвестиціям». У мерії міста кажуть, що готові працювати з урядом, щоб встановити, чи може місто подати апеляцію на рішення ЮНЕСКО, і додають, що востаннє представники комітету були у Ліверпулі з десяток років тому. Також влада зазначає, що місто не має вибирати щось одне – історичну спадщину чи розвиток громади зі створенням робочих місць.

Ліверпуль потрапив у список світової спадщини ЮНЕСКО у 2004 році одночасно із Кентерберійським катедральним собором, Тадж-Махалом і єгипетськими пірамідами. Місто стало третім об’єктом, що втратив статус історичної спадщини, відколи у 1978 році створили перелік спадщини ЮНЕСКО. У 2007 році статус втратив заповідник Оріс в Омані, а у 2009 – долина Ельби в німецькому Дрездені.

У ЮНЕСКО кажуть, що попереджали Ліверпуль про можливу втрату статусу упродовж багатьох років.