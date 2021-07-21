Ліверпуль виключили зі списку світової спадщини ЮНЕСКО
Зміни історичного портового району призвели до втрати його обличчя, вважають експерти ЮНЕСКО
Комітет ООН позбавив британський Ліверпуль статусу світової спадщини ЮНЕСКО під час свого засідання в Китаї. Із 20 членів комітету під час таємного голосування 13 проголосували «за», 5 – «проти», а два бюлетені виявились недійсними. Про це у середу, 21 липня, повідомило BBC.
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Причиною такого «незрозумілого», на думку місцевої влади рішення, є перепланування набережної історичного портового кварталу, зокрема ідеться про новий стадіон місцевого футбольного клубу «Евертон». У ЮНЕСКО вважають, що зміни призвели до незворотної втрати обличчя містом. У 2017 році «Евертон» вирішив побудувати новий стадіон, проект якого представив у 2019 році, а у 2020 році почалась розробка території поблизу історичних доків. Старий стадіон клубу також розташований у цьому районі, на його місці планують звести громадський простір із житлом, медичним центром, офісами та іншою інфраструктурою.
Проект нового стадіону ФК "Евертон" в історичному районі Ліверпуля
Натомість місцева влада обурена рішенням ЮНЕСКО і вважає, що світова спадщина Ліверпуля «ще ніколи не була у такому прекрасному стані, як зараз, завдяки мільйонним інвестиціям». У мерії міста кажуть, що готові працювати з урядом, щоб встановити, чи може місто подати апеляцію на рішення ЮНЕСКО, і додають, що востаннє представники комітету були у Ліверпулі з десяток років тому. Також влада зазначає, що місто не має вибирати щось одне – історичну спадщину чи розвиток громади зі створенням робочих місць.
Ліверпуль потрапив у список світової спадщини ЮНЕСКО у 2004 році одночасно із Кентерберійським катедральним собором, Тадж-Махалом і єгипетськими пірамідами. Місто стало третім об’єктом, що втратив статус історичної спадщини, відколи у 1978 році створили перелік спадщини ЮНЕСКО. У 2007 році статус втратив заповідник Оріс в Омані, а у 2009 – долина Ельби в німецькому Дрездені.
У ЮНЕСКО кажуть, що попереджали Ліверпуль про можливу втрату статусу упродовж багатьох років.