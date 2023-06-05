Златан Ібрагімович з «Мілана» вітає вболівальників під час церемонії прощання після матчу Серії А між «Міланом» та «Вероною» на стадіоні Giuseppe Meazza 4 червня 2023 року в Мілані, Італія

Нападник італійського клубу «Мілан» Златан Ібрагімович оголосив про завершення кар'єри футболіста у віці 41 рік, повідомляє BBC.

Нападник також завершує кар'єру як найкращий бомбардир Швеції з 62 голами у 121 матчі. Він залишив національну збірну після Євро-2016, але повернувся у 2021 році під час невдалої відбіркової кампанії до чемпіонату світу.

«Я прощаюся з футболом, але не з вами», – сказав швед вболівальникам на «Сан-Сіро» після недільної останньої гри сезону.

Ібрагімович вже оголосив, що покидає італійський клуб, оскільки його контракт закінчується цього місяця. Він забив 511 голів за такі клуби, як «Парі Сен-Жермен» (Франція), «Манчестер Юнайтед» (Англія), «Мілан» та «Інтер» (Італія), вигравши чемпіонські титули в чотирьох країнах.

На початку 2020 року Ібрагімович розпочав свою другу кар'єру в «Мілані», вигравши з командою Скудетто у 2011 році, і допоміг їй знову здобути титул минулого сезону. Але в цьому сезоні він зіграв лише чотири рази і розпочав один матч за команду Серії А – і забив один гол – після низки травм.

Ібрагімович розпочав свою професійну кар'єру в рідному клубі «Мальме» (Швеція) у 1999 році, а в 2001 році перейшов до грецького «Аякса», де протягом трьох років виграв три чемпіонські титули.

У 2004 році він перейшов до італійського «Ювентуса», де виграв два чемпіонські титули, але згодом був позбавлений цього титулу внаслідок скандалу з Кальціополі. Однак швед виграв ще три титули Серії «А» зі своїм наступним клубом, міланським «Інтером», до переходу в іспанську «Барселону», перейшовши туди в 2009 році. У каталонському клубі Ібрагімович провів лише один сезон, вигравши титул чемпіона Ла Ліги, після чого потрапив у «Мілан», а в 2011 році перейшов до нього на постійній основі.

Однак через рік Ібрагімович підписав контракт з «Парі Сен-Жермен», де забив 113 голів у 122 матчах чемпіонату і виграв чотири трофеї Першої Ліги.

У липні 2016 року він підписав контракт з «Манчестер Юнайтед» на два роки, у складі якого виграв Кубок Ліги і свій перший європейський титул – Лігу Європи 2016/2017.

У 2018 році Ібрагімович підписав контракт з командою MLS «Лос-Анджелес Гелаксі», провівши там два сезони, після чого повернувся у «Мілан».