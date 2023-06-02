Микола Жидков призупинив виступи за команду, щоб повернутися в Україну та вступити до лав ЗСУ

Колишній футболіст польської футбольної «Венґжанка» Микола Жидков загинув на війні. Про це йдеться в повідомленні на сторінці команди.

22-річний Жидков виступав за «Венґжанку» у 2020-2022 роках, але призупинив виступи за команду, щоб повернутись в Україну та вступити до лав ЗСУ. Після останнього матчу партнери по команді влаштували Жидкову коридор пошани.

У листопаді минулого року він заявив, що на початку війни допомагав Україні, але тепер цього недостатньо і він відчуває потребу вступити до лав ЗСУ.

«Раніше я по-різному допомагав, але тепер цього недостатньо. Якщо ми хочемо жити у вільній країні, то повинні віддати щось більше від себе. Я все одно довго тягнув з цим рішенням, тому що деякі воюють вже 9 місяців. Мені потрібно було вирішити певні питання перед тим, як їхати в Україну. Чи боюся я? Зараз ні. Але коли поїду, напевно, буде страшно», – пояснював Микола Жидков.

В команді Жидкова зазначили, що українець був дуже милим, ввічливим і на футбольному полі боровся до останнього подиху.

«Коли справа дійшла до боротьби за свободу своєї країни, він пожертвував тим, що людина могла мати в такому молодому віці – він пожертвував своїм власним життям», – написали в прес-службі ФК «Венґжанка».

Нагадаємо, у боях з російськими окупантами на Харківщині загинув 44-річний Артур Гриценко – відомий футболіст та випускник Львівського коледжу спорту. З початком війни спортсмен пішов служити до ЗСУ у десантно-штурмові війська.