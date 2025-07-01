Цьогоріч команда «КОПА» втретє здобула світовий кубок

Львівська футбольна команда КОПА перемогла на Кубку світу з футболу «Надія на Мундіаль» серед дітей, що перебувають під опікою. Спортсмени є підопічними Центру опіки сиріт.

Як повідомив сайт «Духовна велич Львова», чемпіонат відбувся у Варшаві 28-29 червня, у ньому взяли участь 24 команди з різних країн світу. Україна долучається до турніру «Надія на Мундіаль» з 2017 року і вже двічі ставала його чемпіоном. Цьогоріч команда КОПА втретє здобула цей кубок.

Під час відкриття змагання до вітального вступного слова запросили представників трьох країн, серед яких – і Україна.

«Ми наголосили на тому, що в Україні війна і Росія є агресором. І також згадали про Геннадія Мельничука, який був учасником чемпіонату світу кілька років тому, підтримував нас, коли вже сам не міг брати в ньому участь – і, на жаль, загинув, захищаючи Україну. Була хвилина мовчання за нього і за воїнів, які загинули на війні», – сказав голова «Центру опіки сиріт» Львівської Архиєпархії УГКЦ, отець Роман Прокопець.

Після жеребкування відбувся груповий етап турніру, в якому Україна посіла друге місце після Франції та вийшла у півфінал. У другий день чемпіонату КОПА зіграла в нічию з командою Туреччини, та за результатами пенальті перемогла й стала фіналістом. У фінальному матчі Україна змагалася зі Словаччиною. Гра закінчилася з рахунком 2:2, проте після серії пенальті українська команда здобула перемогу зі загальним рахунком 4:3.

«У нашій перемозі велика заслуга нашого воротаря, якого заслужено відзначили як найкращого воротаря турніру», – наголосив о. Роман Прокопець. Воротар української команди Ярослав Дзень отримав спеціальну відзнаку 10-го Кубку світу.