«Галицькі леви» неочікувано перемогли харківське «Динамо»

СпортІгор Саджениця, 14 січня660
«Галицькі леви» неочікувано перемогли харківське «Динамо»

Хокейний клуб «Галицькі леви» на матч 29 туру УХЛ 14 січня відправився до Харкова, де зіграв з місцевим «Динамо».

Фаворитом протистояння були саме харків’яни, адже до цієї гри команди зустрічалися чотири рази, і в кожній перемогу здобувало саме «Динамо». Однак команда з Новояворівська зуміла виграти цей матч.

Першу шайбу команда Михайла Чиканцева закинула, коли перебувала у меншості – Євгена Абаджана вилучили за гру високо піднятою ключкою. Точний удар на рахунку Миколи Дворника.

У другому періоді «левам» вдалося подвоїти рахунок, коли команда знову перебувала у меншості – відзначився Ілля Генералов.

Микита Муртищев, який до цього виступав за «Динамо», закинув третю шайбу у ворота своєї колишньої команди. Лише після цього господарям вдалося скоротити відставання. Трапилося це вже під кінець другого періоду зусиллями капітана «Динамо» Володимира Чердака.

Ще одну шайба в матчі влетіла, коли «Галицькі леви» знову грали в меншості. Однак цього разу відзначилися гравці «Динамо», чим вернули інтригу в гру.

Захисник «левів» Всеволод Толстушко згодом знову збільшив перевагу своєї команди до двох шайб, відзначившись дванадцятим точним кидком у сезоні.

Активний пресинг «динамівців» наприкінці гри лише дозволив їх команді знову скоротити відставання – Микита Олійник забив. Однак на більше у господарів сил не вистачило.

МХК «Динамо» - «Галицькі Леви» 3:4 (0:1; 1:2; 2:1)

Голи: 0:1 – Дворнік (Генералов, Толстушко – мен.) – 09:56, 0:2 – Генералов (Дворнік – мен.) – 29:03, 0:3 – Муртищев (Середа) – 33:12, 1:3 – Чердак (Олійник) – 39:13, 2:3 – Халін (Чердак, Олійник) – 42:28, 2:4 – Толстушко (Сірченко, Муртищев – 6 на 5) – 49:02, 3:4 – Олійник (Поддубний, Чердак) – 55:18.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук