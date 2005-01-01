«Галицькі леви» неочікувано перемогли харківське «Динамо»

Хокейний клуб «Галицькі леви» на матч 29 туру УХЛ 14 січня відправився до Харкова, де зіграв з місцевим «Динамо».

Фаворитом протистояння були саме харків’яни, адже до цієї гри команди зустрічалися чотири рази, і в кожній перемогу здобувало саме «Динамо». Однак команда з Новояворівська зуміла виграти цей матч.

Першу шайбу команда Михайла Чиканцева закинула, коли перебувала у меншості – Євгена Абаджана вилучили за гру високо піднятою ключкою. Точний удар на рахунку Миколи Дворника.

У другому періоді «левам» вдалося подвоїти рахунок, коли команда знову перебувала у меншості – відзначився Ілля Генералов.

Микита Муртищев, який до цього виступав за «Динамо», закинув третю шайбу у ворота своєї колишньої команди. Лише після цього господарям вдалося скоротити відставання. Трапилося це вже під кінець другого періоду зусиллями капітана «Динамо» Володимира Чердака.

Ще одну шайба в матчі влетіла, коли «Галицькі леви» знову грали в меншості. Однак цього разу відзначилися гравці «Динамо», чим вернули інтригу в гру.

Захисник «левів» Всеволод Толстушко згодом знову збільшив перевагу своєї команди до двох шайб, відзначившись дванадцятим точним кидком у сезоні.

Активний пресинг «динамівців» наприкінці гри лише дозволив їх команді знову скоротити відставання – Микита Олійник забив. Однак на більше у господарів сил не вистачило.

МХК «Динамо» - «Галицькі Леви» 3:4 (0:1; 1:2; 2:1)

Голи: 0:1 – Дворнік (Генералов, Толстушко – мен.) – 09:56, 0:2 – Генералов (Дворнік – мен.) – 29:03, 0:3 – Муртищев (Середа) – 33:12, 1:3 – Чердак (Олійник) – 39:13, 2:3 – Халін (Чердак, Олійник) – 42:28, 2:4 – Толстушко (Сірченко, Муртищев – 6 на 5) – 49:02, 3:4 – Олійник (Поддубний, Чердак) – 55:18.