Лідер збірної Англії Гаррі Кейн

Напередодні збірна Англії вийшла у фінал Євро-2024, здолавши у півфіналі Нідерланди (2:1). Пропустивши першими, англійці завдяки влучному удару Гаррі Кейна з пенальті зрівняли, а вже у доданий час Оллі Воткінс приніс команді Гарета Саутгейта омріяну перемогу.

Вищезгаданий гол Кейна став для нього вже другим у плейоф цьогорічного Євро – раніше він забивав Словаччині в 1/8 фіналу (2:1). А загалом – це шостий гол у плейоф чемпіонатів Європи різних років, і це новий абсолютний рекорд турніру. Попереднє досягнення належало французові Антуану Грізманну (5 м’ячів). Цей гол став також рекордним дев’ятим для Гаррі Кейна у плейоф великих міжнародних турнірів (Євро/ЧС).

Топ-5 головних голеадорів плейоф топ-турнірів збірних:

9 — Гаррі Кейн (Англія)

8 — Герд Мюллер (ФРН)

8 — Мірослав Клозе (Німеччина)

8 — Антуан Грізманн (Франція)

8 — Кіліан Мбаппе (Франція)

Статистика виступів Гаррі Кейна у плейоф великих турнірів:

Євро-2016: 4 матчі

ЧС-2018: 4 матчі (1 гол)

Євро-2020: 4 матчі (4 голи)

ЧС-2022: 2 матчі (2 голи)

Євро-2024: 3 матчі (2 голи)

Нагадаємо, вирішальний матч чемпіонату Європи між Іспанією та Англією відбудеться у неділю, 14 липня, у Берліні. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.