Гаррі Кейн встановив рекорд в історії плейоф міжнародних турнірів
Напередодні збірна Англії вийшла у фінал Євро-2024, здолавши у півфіналі Нідерланди (2:1). Пропустивши першими, англійці завдяки влучному удару Гаррі Кейна з пенальті зрівняли, а вже у доданий час Оллі Воткінс приніс команді Гарета Саутгейта омріяну перемогу.
Вищезгаданий гол Кейна став для нього вже другим у плейоф цьогорічного Євро – раніше він забивав Словаччині в 1/8 фіналу (2:1). А загалом – це шостий гол у плейоф чемпіонатів Європи різних років, і це новий абсолютний рекорд турніру. Попереднє досягнення належало французові Антуану Грізманну (5 м’ячів). Цей гол став також рекордним дев’ятим для Гаррі Кейна у плейоф великих міжнародних турнірів (Євро/ЧС).
Топ-5 головних голеадорів плейоф топ-турнірів збірних:
- 9 — Гаррі Кейн (Англія)
- 8 — Герд Мюллер (ФРН)
- 8 — Мірослав Клозе (Німеччина)
- 8 — Антуан Грізманн (Франція)
- 8 — Кіліан Мбаппе (Франція)
Статистика виступів Гаррі Кейна у плейоф великих турнірів:
- Євро-2016: 4 матчі
- ЧС-2018: 4 матчі (1 гол)
- Євро-2020: 4 матчі (4 голи)
- ЧС-2022: 2 матчі (2 голи)
- Євро-2024: 3 матчі (2 голи)
Нагадаємо, вирішальний матч чемпіонату Європи між Іспанією та Англією відбудеться у неділю, 14 липня, у Берліні. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.