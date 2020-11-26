Виявляється, тепер за газ можна платити менше. Пояснюємо як.

Більшість постачальних компаній оприлюднили ціни на газ для населення у грудні. Залежно від компанії, вартість газу коливається від 5,95 грн до 8,96 грн за 1 м3 без витрат на транспортування газу, які оплачують окремо.

Після запровадження в Україні вільного ринку газу для побутових споживачів його вартість тепер змінюється щомісяця. Всі газопостачальні компанії, які працюють із домогосподарствами, мають оприлюднювати на своїх сайтах вартість газу для абонентів за п’ять днів до початку місяця постачання, якщо ціна на наступний місяць відрізнятиметься від попереднього.

Згідно з даними сайту порівняння цін «Газотека», найменшу ціну на газ у грудні запропонували ТОВ «Агросінтез Трейдинг» та «Мегаватт Енерго Сервісна Компанія» (Megawatt) – 5,95 грн за 1 м3 із ПДВ.

Далі у переліку постачальників з найдешевшими пропозиціями йдуть (ціни за 1 м3 з ПДВ):

ТОВ «ВКФ «Теплобуд» – 6,25 грн;

ГК «Нафтогаз України» та ТОВ «Газ АП» – 6,33 грн;

«Вільна Енергетична Компанія «Палівенерго» (Paliv energy) – 6,35 грн;

ТОВ «Донецькі енергетичні послуги» (YASNO) – 6,49 грн;

Група компаній ОККО – 6,55 грн;

ТОВ «Асканія Енерджи» – 6,69 грн;

ТОВ «Кременчукгаз-трейдінг» – 6,9 грн.

Згідно з даними сайту «ГазПравда», який зібрав пропозиції більшості постачальників станом на ранок 26 листопада, ціни решти компаній коливаються від 7,05 грн до 8,96 грн за кубометр.

Найвищими тарифи в грудні виявилися в низки регіональних газзбутів, афілійованих з облгазами, які постачають газ більшості споживачів у відповідних регіонах. Зокрема, найдорожче – 8,96 грн за 1 м3, як і в листопаді – газ продаватиме ТОВ «Запоріжгаззбут».

Нагадаємо, після відкриття ринку газу для населення українці можуть легко змінювати постачальників газу, якщо чинний з якихось причин їх не влаштовує. Обмеження щодо ціни газу скасовані, а вартість природного газу змінюється щомісяця.

Перейти до нової компанії тепер можна навіть за наявності боргів, нових труб до квартири чи будинку при цьому прокладати не треба. Постачальника можна обрати з іншого регіону країни. Як це зробити – можна дізнатися з інструкції ZAXID.NET.

Порівняти ціни на газ для побутових споживачів можна на сайті «Газотека», який запустили невдовзі після відкриття ринку газу. Нині він працює в тестовому режимі та містить інформацію щодо актуальних цінових пропозицій від постачальників природного газу станом як на поточний місяць, так й на півроку чи рік, якщо компанія-постачальник пропонує довготермінові тарифні плани. Окрім того тут можна порівняти ціни на газ від понад 30 компаній, сайт також рахує потенційну економію від зміни постачальника у річному вимірі.