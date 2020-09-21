31 грудня 2019 року Україна і Росія у Відні підписали договір про транзит газу на 5 років

Російський газовий монополіст «Газпром» замовив в НАК «Нафтогаз України» додаткові потужності для транзиту газу української газотранспортною системою в жовтні. Про це повідомляє прес-служба НАК ввечері у понеділок, 21 вересня.

«ПАТ «Газпром» (Росія) потребує додаткових потужностей для транспортування природного газу українською ГТС у Європу в жовтні. НАК «Нафтогаз України» сьогодні отримав додаткові потужності на міждержавних з’єднаннях. Послуги з організації транзиту будуть оплачені Газпромом додатково до основного транзитного договору», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі потужності «Газпром» оплатить у повному обсязі. Це принесе додатковий дохід як «Нафтогазу», так і «Оператору ГТС України».

Нагадаємо, що 31 грудня 2019 року Україна і Росія у Відні підписали договір про транзит газу на 5 років. Договір передбачає відмову від взаємних судових позовів сторін і виплату українській стороні 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. Також угода встановлювала обсяг прокачування газу через українську ГТС у 2020 році – 65 млрд куб. м.

До слова, замовлення додаткових потужностей російським газовим мнополістом для транзиту газу української газотранспортною системою в жовтні відбулося на тлі призупинення будівництва «Північного потоку-2» - магістрального газопроводу, який покликаний транспортувати російський газ в Європу в обхід України. Російській компанії залишилось добудувати близько 6% трубопроводу, однак через санкції США важко знайти того, хто це зробить.

Потужність нового трубопроводу складе 55 млрд м3 газу на рік. Вартість проекту – 9,5 млрд євро. Газопровід будує російський «Газпром» спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Спершу планувалося завершити його до кінця 2019 року, але через спротив частини європейських країн, будівництво загальмувалося.

Противниками проекту є, зокрема, Україна, Польща, Угорщина, Молдова, Румунія, Чехія, Словаччина, Латвія, Литва та Естонія. Серед аргументів наводиться, зокрема, посилення енергетичної залежності Європи від постачання російського газу, а також шкода екосистемі Балтійського моря.

Сполучені Штати критикують спорудження «Північного потоку-2», вважаючи його загрозою для енергетичної безпеки ЄС. Окрім того, втрати України від «Північного потоку-2» можуть скласти до 3% ВВП. Натомість у Берліні та Москві наголошують, що проект – виключно економічний.