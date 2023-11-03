Вартість обладнання - понад 26 тисяч євро

У п’ятницю, 3 листопада, Генеральне консульство Республіки Польща у Львові передало Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центру ІТ-обладнання, вартістю 26500 євро. Воно пришвидшить обмін інформацією в межах Центру та спростить спілкування з іноземними колегами.

Центр отримав потужні пристрої для вдосконалення інтернет-мережі всередині лікарні: мережеві сервери, точки доступу wi-fi, телекомунікаційні шафи, блоки безперебійного живлення та інше мережеве обладнання. Загалом 13 комплектів для покриття якісним безпровідним інтернет зв’язком усіх приміщень Центру. Загальна вартість проекту близько 26500 євро, повідомили у Центрі.

«Розуміючи сучасні потреби медицини у якісному інтернет зв’язку, Генеральне консульство Республіки Польща у Львові реалізувало масштабний проект з оновлення ІТ-мережі у ЗУСДМЦ. Придбане оснащення покращить облік та обробку інформації про пацієнтів, пришвидшить обмін інформацією в межах Центру та спростить спілкування з іноземними колегами», – повідомила генеральна консулка Республіки Польща у Львові Еліза Дзвонкєвіч.

Фахівці Центру уже розпочали монтувати отримане устаткування. Повністю завершити переобладнання мережі планують до кінця 2023 року.

Медичний директор лікарні Олена Козлова переконана, що стабільний онлайн зв'язок робить медичну допомогу доступнішою та якіснішою для багатьох пацієнтів лікарні. Адже консультації з лікарем (попередні чи упродовж лікування) часто відбуваються через інтернет. Також якісне покриття у медичному закладі зменшує тривалість діагностичного процесу.

Генеральне консульство Республіки Польщі у Львові та інші польські установи не раз допомагали дитячій лікарні. За словами керівника Центру дитячої медицини Романа Кізими, з перших днів повномасштабної війни вони були співорганізаторами численних перевезень онкохворих дітей на лікування до Польщі, допомагали доставити лікарні медичне обладнання і матеріали тощо.