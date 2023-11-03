Олексій вже може ходити при підтримці сестри

У Національному реабілітаційному центрі «Незламні» (Unbroken) провели складну реконструктивну операцію 48-річному захиснику з Волині, якому куля влучила в голову і пройшла крізь мозок. Боротьба за його життя і здоров’я триває вже півроку і вже є перші позитивні результати.

48-річний Олексій Литвинчук з Волині. До війни працював дитячим футбольним тренером. Воювати спершу пішов у 2014 році. Тоді відслужив рік та повернувся до тренерства. У лютому 2022 року знову пішов воювати. Служив кулеметником Луганського прикордонного загону, повідомили в лікарні.

У квітні цього року на бойовому посту Олексій отримав поранення. Куля влучила в чоло, пройшла крізь мозок і вийшла через потилицю. Його життя спершу рятували у прифронтовому шпиталі, а згодом відправили до Києва. Три тижні боєць був у комі. Лікарі реанімації впродовж двох місяців витягали його з того світу. Коли стан захисника вдалося стабілізувати, його скерували до Львова на реконструктивну операцію черепа та реабілітацію.

«Олексій поступив до нас у важкому стані з дефектом черепа та мозку. Перед нами стояло завдання якомога швидше закрити дефект індивідуально виготовленими 3D-пластинами. Операція є важкою, і, на жаль, в наш час дуже актуальною. Тисячі військових отримують подібні травми», – каже нейрохірург Центру Андрій Батюк.

Дефект кісток черепа у Олексія був аж 22 см. За словами завідувача відділення нейрохірургії лікарні св.Пантелеймона Юрія Флиса, його закрили сучасними та дороговартісними 3D-пластинами, виготовлення яких для військовослужбовців повністю покриває держава. Операція тривала чотири години та минула успішно.

Через травму мозку у Олексія порушені мовлення та рухливість лівих кінцівок. Попереду на нього чекає тривала фізична терапія, але перші позитивні результати з’явилися вже через три тижні після реконструктивної операції. Він вже добре говорить і навіть жартує. Може самостійно їсти, сидіти та ходити з підтримкою. Поволі починає відновлюватися і рухливість лівих руки та ноги. Чоловік мріє повністю відновитися, аби і надалі тренувати дітей.