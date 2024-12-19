Про співпрацю у сфері вищої освіти домовилися під час зустрічі у Львові

Всесвітньо відомі лікарі допоможуть вдосконалити навчальну програму Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Мова, зокрема, про Генрі Марша та Рейчел Кларк, які запрошуватимуть до Львова провідних фахівців медицини з Великої Британії. Про це 19 грудня повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Домовилися, що вони посприяють, щоб в університетську лікарню приїжджали провідні британські хірурги й ділилися зі студентами практичним досвідом. Навчатимуть не лише рятувати життя із залученням найновіших технологій, а й піклуватися про пацієнтів з любов’ю та повагою. Безцінні навички майбутні лікарі здобуватимуть, починаючи з першого курсу», – повідомив Максим Козицький.

Ректор університету Орест Чемерис розповів, що для практики студентів створили університетську лікарню, в якій вже з другого курсу заплановані заняття, що передбачають комунікацію із пацієнтами та допомогу лікарям-практикам.

«Я приїжджаю в Україну вже впродовж 30 років і бачу, як змінюється українська медицина. Ми підтримуємо ваше рішення, коли студентів з першого курсу залучають до клінік. Важливо, щоб вони навчалися на реальних прикладах, отримували доступ до сучасної практики й розуміли, як піклуватися про пацієнтів із любов’ю та повагою. Саме цього, на жаль, дуже бракує в українській системі охорони здоров’я. Ми хочемо поділитися нашим досвідом, навчити, як вести діалог із пацієнтами, як складати анамнез та розвивати емоційний інтелект лікарів», – сказав Генрі Марш.

Рейчел Кларк додала: «Наше завдання – допомогти створити якісний навчальний ресурс для лікарів. Саме тому ми пропонуємо залучити 3-4 наших колег з Великої Британії, які дадуть можливість студентам засвоїти практичні знання, адже це лікарі-практики, а не викладачі, які змушують “зубрити”».

Генрі Марш – британський нейрохірург, автор бестселера «Історії про життя, смерть і нейрохірургію». Часто приїжджає в Україну оперувати і консультувати пацієнтів. Рейчел Кларк – британська паліативна лікарка та письменниця, авторка книжки «Любе моє життя». Обидві книги вийшли в українському перекладі у «Видавництві Старого Лева». Генрі Марш і Рейчел Кларк є засновниками благодійного фонду «Хоспіс Україна» – фонду, який з 2022 року підтримує хоспіси та допомагає українським лікарям надавати якісну паліативну допомогу.

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Зазначимо, що цього року у Львові створили першу в Україні університетську лікарню, яка об’єднала медичний університет і дві лікарні. Тепер навчальні програми формувати практично й по-сучасному, поєднуючи теорію з практикою.