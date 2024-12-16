Доступні курси з менеджменту, маркетингу та IT

Українці можуть безкоштовно пройти освітні курси провідних університетів США – Гарварду, Массачусетського технологічного інституту, університетів Дюка, Джонса Гопкінса, Іллінойсу та Каліфорнійського університету. Їх переклали українською мовою, пройти навчання можна безкоштовно, повідомляє МОН.

Нові курси від провідних закладів освіти зʼявилися на платформі Prometheus за проєктом «Всесвітній університет». Серед нових курсів, що зʼявились у 2024 році, такі:

Python для баз даних,

Python для веб,

Революція в цифровому маркетингу,

Маркетинг у цифровому світі,

Основи проєктного менеджменту: виконання і контроль проєкту.

Почати навчання можна за посиланням.

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

Проєкт реалізовує платформа професійного розвитку Prometheus за підтримки посольства США в Україні у партнерстві з МОН. Метою проєкту є зробити світову освіту доступною кожному українцю.