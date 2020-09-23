Київське «Динамо» зробило вагомий крок до групового етапу Ліги чемпіонів. У першому матчі плей-офф кваліфікації кияни на виїзді обіграли бельгійський «Гент».

«Динамо» вдалося відкрити рахунок вже на початку зустрічі, коли Супряга вдало зіграв у штрафному майданчику, відправивши м’яч у порожній кут воріт суперників. Була підозра на офсайд, але після консультації в VAR арбітр таки зарахував взяття воріт.

Господарям поля вдалося зрівняти рахунок ще до перерви. Кляйндінст, який вийшов на заміну замість українця Романа Яремчука, відзначився після подачі з кутового. Щодо українського нападника «Гента», то він отримав ушкодження і тому був замінений.

Зате інший українець, який виступає у складі «Гента» - Роман Безус – може вважатися співавтором поразки своєї команди. Він отримав дві жовті картки за три хвилини і на 53-й хвилині залишив команду у меншості.

Забити переможний гол «Динамо» вдалося аж на 79-й хвилині, коли Де Пена таки «прошив» воротаря суперника.

Гент – Динамо 1:2

Голи: Кляйндінст, 41 – Супряга, 9, Де Пена, 79

Вилучення: Безус, 54 (Гент)

«Динамо» перемагає у першому матчі і тепер має значно більше шансів на прохід у груповий етап Ліги чемпіонів. Матч-відповідь між командами відбудеться 29 вересня у Києві на НСК «Олімпійський».