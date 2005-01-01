Гігантська дерев’яна маріонетка колядуватиме у Львові 14 січня

На території колишньої кераміко-скульптурної фабрики у Львові завершують монтаж понад чотириметрового Дерев’янка. Ляльку-маріонетку запрезентують львів’янам вже цієї неділі, 14 січня.

Над гігантською дерев’яною лялькою ще від вересня трудиться з десяток друзів-вояків АТО. Залишилось доробити лише голову. Цього кремезного чоловічка вони зібрали з понад сотні деталей. Адже лише на долоню Дерев’янка пішло 5 соснових дошок. І важитиме він 600 кілограмів.

«Образ в нас ще в таємниці. Самого героя ми плануємо в травні місяці вивести на вулиці Львова, де він буде ходити. І це буде повноцінна вистава з великою маріонеткою. Дерев’янко ‒ це не воїн. Це проста людина. Добра, проста людина», ‒ пояснив ветеран АТО, ідейник Дерев'янка Назар Витрикуш.

Ці чоловіки, що працюють над лялькою, у мирному Львові теж добровольці. Бо майструють Дерев’янка добровільно, поміж основною роботою, і викладаються «на повну», як і на Майдані чи на війні. Вони з різних батальйонів – «Гарпун», «Чернігів», з Добровольчого українського корпусу, та тут ці хлопці одна команда.

«Коли попали на схід, нам довелося бути в одних умовах 24 години на добу. Пізнати себе з іншої сторони. Це дуже сильно здружило і, коли ми повернулися, нам цього бракує, бракує того спілкування. Тому ми приходимо сюди, щось робимо. Це живе спілкування. Ми не вештаємося по вулицях, не вчиняємо злочини. Не вживаєм алкоголь», ‒ поділився думками ветеран АТО Олесь Чавага.

Познайомитися з дерев’яним велетнем можна буде під коляди на Василія в Парку культури. Колядуватимуть і Дерев’янко, і дитячий хор «Жайвір», і діти з прифронтових територій.

«Дуже символічно, що діти приїжджають зі Станиці Луганської для проекту «Мозаїка», а хлопці, які робили ляльку, ‒ це ветерани, які воювали в Станиці Луганській. Ну, таких співпадінь містичних годі й шукати. Тож з дітьми ми всі підем до Дерев’янка. Коротко закулядуєм, завіншуєм. І діти будуть бавитися з ним. Думаю, він затанцює. Cподіваюсь», ‒ розповіла режисерка проекту «Мозаїка» Уляна Горбачевська.

«Дерев’янко в нас оживе. А далі продовжить дискотеку DJ Garry Shumoff, який теж воював з нами на сході. Свій карпатський альбом презентуватимуть засновники українського драм-н-бейсу Derrick & Tonika», ‒ додав ветеран АТО Юрко Вовкогон.

Запалюватиме і гурт «LIRWAK». Вхід ‒ вільний і бажаний.