У центрі Львова колядував вертеп-карнавал із гігантськими фігурами

Модерний вертеп гігантських розмірів шумів у центрі Львова. Незвичне дійство в стилі карнавальної ходи бачили біля Ратуші львів’яни та гості міста. Попереду – механізований баранчик. Його роги, що зроблені у вигляді Різдвяної зірки, вказували всім дорогу до місця народження Христа.

У вертепі, який створили за два тижні, щоправда, Святого сімейства немає. Бо Христос має народитися у серці кожної людини. Зате серед вісімнадцяти персонажів – Ірод, троє царів, воїни, чорт – багато нечисті, як і у світі. Та ще більше – шестикрилих ангелів, херувимів та серафимів. Бо добро таки має перемогти. Фігури, що мають висоту понад метр, створені з найрізноманітнішого матеріалу: сіна, фетру, пінопласту. І всі експериментальні. Смерть, до прикладу, обвішана дзеркалами.

«Наша Смерть – не просто косить, не просто одного Ірода забрала. Ви можете подивитися в неї – і побачите себе. У ній можна побачити не лише смерть, що забирає людей, а й ту, що бачимо кожен день. Смерті близьких, усякі трагедії, власну духовну смерть, все, що нас убиває. Вона є повсюди і її треба перемагати», – пояснила співдизайнер дійства Богдана Давидюк.

«Ми звикли, що вертеп – це театральне дійство. Тож нам хотілося, щоби воно ставало більше схоже на шоу, більше, як маскарад. Це якраз один із днів, коли Львів перетворюється, як у Венеції, на карнавал. Тому більше шуму, більше криків, більше посмішок», – додав організатор вертепу Юрко Назарук.